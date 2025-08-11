Левандовски и Роналду – единственные игроки в истории с редким достижением
Португалец и поляк стали единственными, кто отличился более чем 100 голами в составе трех клубов
Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду являются единственными игроками в истории, которые в составе трех европейских клубов забили более 100 голов.
Роберт отметился этим достижением в составе дортмундской «Боруссии» (187 М, 103 Г), «Баварии» (375 М, 344 Г) и «Барселоны» (147 М, 101 Г).
Что касается Роналду, то он достиг этого, выступая за «Реал Мадрид» (438 М, 450 Г), «Ювентус» (134 М, 101 Г) и «Манчестер Юнайтед» (346 М, 145 Г). В составе своей нынешней команды, «Аль-Наср», Криштиану провел 105 матчей, в которых забил 93 гола.
* М – количество матчей, Г – количество голов
Players to score 100+ goals for three different clubs in Europe:— StatMuse FC (@statmusefc) August 11, 2025
— Robert Lewandowski
— Cristiano Ronaldo
Legends. pic.twitter.com/CFy2hMtTbc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек Динамо принял участие в пресс-конференции перед игрой с Пафосом
Дон Чарльз объяснил, почему бросил белое полотенце перед остановкой боя