Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левандовски и Роналду – единственные игроки в истории с редким достижением
11 августа 2025, 23:25
Левандовски и Роналду – единственные игроки в истории с редким достижением

Португалец и поляк стали единственными, кто отличился более чем 100 голами в составе трех клубов

Левандовски и Роналду – единственные игроки в истории с редким достижением
Getty Images/Global Images Ukraine

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски и португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду являются единственными игроками в истории, которые в составе трех европейских клубов забили более 100 голов.

Роберт отметился этим достижением в составе дортмундской «Боруссии» (187 М, 103 Г), «Баварии» (375 М, 344 Г) и «Барселоны» (147 М, 101 Г).

Что касается Роналду, то он достиг этого, выступая за «Реал Мадрид» (438 М, 450 Г), «Ювентус» (134 М, 101 Г) и «Манчестер Юнайтед» (346 М, 145 Г). В составе своей нынешней команды, «Аль-Наср», Криштиану провел 105 матчей, в которых забил 93 гола.

* М – количество матчей, Г – количество голов

Роберт Левандовски Криштиану Роналду Боруссия Дортмунд Бавария Барселона Ювентус Манчестер Юнайтед Реал Мадрид
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
