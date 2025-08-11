Трансфер Беньямина Шешко стал третьим самым дорогим этим летом
Как выглядит топ-10 переходов межсезонья?
Переход Беньямина Шешко из РБ «Лейпциг» в «Манчестер Юнайтед» стал третьим самым дорогим этим летом (76,5 млн евро).
Рекорд держит трансфер Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн евро.
Интересным фактом является то, что 7 из 10 самых дорогих трансферов были осуществлены в клубы АПЛ.
Топ-10 самых дорогих трансферов летнего межсезонья
- 125,0 млн евро – Флориан Вирц (из Байера в Ливерпуль)
- 80,0 млн евро – Уго Экитике (из Айнтрахта в Ливерпуль)
- 76,5 млн евро – Беньямин Шешко (из РБ Лейпциг в Манчестер Юнайтед)
- 75,0 млн евро – Виктор Осимген (из Наполи в Галатасарай)
- 75,0 млн евро – Брайан Мбемо (из Брентфорда в Манчестер Юнайтед)
- 74,2 млн евро – Матеус Кунья (из Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед)
- 70,0 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию)
- 70,0 млн евро – Мартин Субименди (из Реал Сосьедад в Арсенал)
- 68,3 млн евро – Матео Ретеги (из Аталанты в Аль-Кадисию)
- 65,8 млн евро – Виктор Дьокереш (из Спортинга в Арсенал)
