Трансфер Беньямина Шешко стал третьим самым дорогим этим летом

Как выглядит топ-10 переходов межсезонья?

Трансфер Беньямина Шешко стал третьим самым дорогим этим летом
Беньямин Шешко

Переход Беньямина Шешко из РБ «Лейпциг» в «Манчестер Юнайтед» стал третьим самым дорогим этим летом (76,5 млн евро).

Рекорд держит трансфер Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн евро.

Интересным фактом является то, что 7 из 10 самых дорогих трансферов были осуществлены в клубы АПЛ.

Топ-10 самых дорогих трансферов летнего межсезонья

  1. 125,0 млн евро – Флориан Вирц (из Байера в Ливерпуль)
  2. 80,0 млн евро – Уго Экитике (из Айнтрахта в Ливерпуль)
  3. 76,5 млн евро – Беньямин Шешко (из РБ Лейпциг в Манчестер Юнайтед)
  4. 75,0 млн евро – Виктор Осимген (из Наполи в Галатасарай)
  5. 75,0 млн евро – Брайан Мбемо (из Брентфорда в Манчестер Юнайтед)
  6. 74,2 млн евро – Матеус Кунья (из Вулверхэмптона в Манчестер Юнайтед)
  7. 70,0 млн евро – Луис Диас (из Ливерпуля в Баварию)
  8. 70,0 млн евро – Мартин Субименди (из Реал Сосьедад в Арсенал)
  9. 68,3 млн евро – Матео Ретеги (из Аталанты в Аль-Кадисию)
  10. 65,8 млн евро – Виктор Дьокереш (из Спортинга в Арсенал)
Беньямин Шешко Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг трансферы финансы Ливерпуль Байер Флориан Вирц
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
