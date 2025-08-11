Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Рианна удивила мир футбола новой коллекцией
11 августа 2025, 01:19
ФОТО. Рианна удивила мир футбола новой коллекцией

Рианна объединила дух футбола и мир моды в новой спортивной линейке

ФОТО. Рианна удивила мир футбола новой коллекцией
Instagram. Рианна

Рианна представила футбольную коллекцию «Fenty X Puma».

Мировая звезда Рианна, основательница и креативный директор бренда Fenty, презентовала новую спортивную линейку «Fenty X Puma», вдохновлённую футболом. Название бренда происходит от ее фамилии — Фенти.

В новой коллекции певица превратила классические футбольные элементы в стильные и яркие вещи. От джинсового топа и спортивных штанов до культовых Avanti LS и шлtпанцев Cat Cleat — каждая деталь выполнена с роскошными акцентами и изысканной палитрой тtмных оттенков.

По словам дизайнерши, главная цель коллекции — объединить дух футбола с миром моды, чтобы добавить энергии и радости каждому образу.

Максим Лапченко Источник: Mundo Deportivo
