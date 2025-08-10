Украина. Премьер лига10 августа 2025, 19:47 | Обновлено 10 августа 2025, 19:48
ВИДЕО. Нервная концовка. Карпаты сравняли счет в матче с Шахтером
Хозяева поля могут забрать очки у «горняков»
10 августа 2025, 19:47 | Обновлено 10 августа 2025, 19:48
Во втором тайме подопечные Владислава Лупашко бросили все силы, чтобы отыграться.
Им удалось это сделать в середине второго тайма, но арбитр отменил гол из-за офсайда Мирошниченко.
На 77-й минуте львовянам все же удалось забить. Автором гола стал Бруниньо.
