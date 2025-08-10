Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Нервная концовка. Карпаты сравняли счет в матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
10 августа 2025, 19:47 | Обновлено 10 августа 2025, 19:48
ВИДЕО. Нервная концовка. Карпаты сравняли счет в матче с Шахтером

Хозяева поля могут забрать очки у «горняков»

ФК Карпаты. Бруниньо

Во втором тайме подопечные Владислава Лупашко бросили все силы, чтобы отыграться.

Им удалось это сделать в середине второго тайма, но арбитр отменил гол из-за офсайда Мирошниченко.

На 77-й минуте львовянам все же удалось забить. Автором гола стал Бруниньо.

РОТАНЬ: «Это поражение Полесья – на 100% моя ответственность»
Пять бразильцев и Краснопир. Шахтер и Карпаты расписали боевую ничью
На клубной базе Черноморца отключили свет
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Карпаты - Шахтер Бруниньо
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
