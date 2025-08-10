ВИДЕО. Нервная концовка. Карпаты сравняли счет в матче с Шахтером

Во втором тайме подопечные Владислава Лупашко бросили все силы, чтобы отыграться.

Им удалось это сделать в середине второго тайма, но арбитр отменил гол из-за офсайда Мирошниченко.

На 77-й минуте львовянам все же удалось забить. Автором гола стал Бруниньо.