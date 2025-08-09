Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  УЕФА наказал Бешикташ за нарушения на матче против Шахтера
Лига Европы
УЕФА наказал Бешикташ за нарушения на матче против Шахтера

Турецкий клуб оштрафован по двум статьям дисциплинарных правил

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил санкции в виде финансового штрафа в отношении турецкого «Бешикташа».

«Черные орлы» были наказаны за допущенные нарушения на матче второго раунда квалификации Лиги Европы против «Шахтера», который был для них домашним.

На 8 тысяч евро «Бешикташ» был оштрафован за блокирование лестниц на стадионе, а еще 60 тысяч евро клубу из Стамбула придется заплатить за поведение собственных фанатов, которые зажигали на трибунах файеры и бросали на поле посторонние предметы.

Напомним, в домашнем матче «Бешикташ» проиграл «Шахтеру» со счетом 2:4, после чего уступил «горнякам» и на выезде – 0:2, завершив выступления в Лиге Европы и перейдя в Лигу конференций.

Бешикташ Бешикташ - Шахтер УЕФА штрафы Лига Европы
Алексей Сливченко Источник: Milliyet
