УЕФА наказал Бешикташ за нарушения на матче против Шахтера

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) применил санкции в виде финансового штрафа в отношении турецкого «Бешикташа».

«Черные орлы» были наказаны за допущенные нарушения на матче второго раунда квалификации Лиги Европы против «Шахтера», который был для них домашним.

На 8 тысяч евро «Бешикташ» был оштрафован за блокирование лестниц на стадионе, а еще 60 тысяч евро клубу из Стамбула придется заплатить за поведение собственных фанатов, которые зажигали на трибунах файеры и бросали на поле посторонние предметы.

Напомним, в домашнем матче «Бешикташ» проиграл «Шахтеру» со счетом 2:4, после чего уступил «горнякам» и на выезде – 0:2, завершив выступления в Лиге Европы и перейдя в Лигу конференций.