Сака – лидер последних сезонов АПЛ по количеству ожидаемых ассистов
Кто еще входит в топ-10 этого рейтинга?
Перед стартом нового сезона АПЛ актуальны индивидуальные показатели футболистов за прошлые годы.
Интересен рейтинг ожидаемых ассистов (xA) за последние два сезона.
Лидером по этому показателю является Букайо Сака из «Арсенала» (18,8), который обошел в рейтинге Бруну Фернандеша из «Манчестер Юнайтед» (18,2).
Ожидаемые результативные передачи (хА) в АПЛ (2023/24 + 2024/25)
- 18,8 – Букайо Сака (Арсенал)
- 18,2 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 17,9 – Коул Палмер (Челси)
- 17,8 – Мартин Эдегор (Арсенал)
- 16,6 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 14,9 – Брайан Мбемо (Брентфорд)
- 13,9 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- 13,5 – Сон Хин Мин (Тоттенхэм Хотспур)
- 13,5 – Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль)
- 12,5 – Бернарду Силва (Манчестер Сити)
Players with the highest xA across the last two Premier League seasons. 📊 https://t.co/N5JAHg90pi pic.twitter.com/FqLsSrRGva— Squawka (@Squawka) August 9, 2025
