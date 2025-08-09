ВИДЕО. Ногой в голову. Игрока Александрии дисквалифицировали на 5 матчей

По информации официального сайта УПЛ, защитник Александрии Мигель Кампуш получил дисквалификацию на 5 матчей за удаление в игре 1-го тура УПЛ против Кудровки.

Кампуш специально ударил соперника ногой по лицу, когда оппонент лежал на поле. Кроме того, Мигель начал толкаться с футболистами соперника.

Португальский игрок пропустит матчи с Металлистом 1925, Шахтером, ЛНЗ, Динамо и Полтавой.