Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 августа 2025, 11:59 | Обновлено 09 августа 2025, 12:06
0

Кривбасс и Металлист 1925 назвали стартовые составы на матч второго тура

Поединок Украинской Премьер-лиги состоится 9 августа в 13:00 по киевскому времени

Кривбасс и Металлист 1925 назвали стартовые составы на матч второго тура
ФК Кривбасс Кривой Рог

9 августа состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги, в котором сойдутся криворожский «Кривбасс» и харьковский «Металлист 1925».

Команды выйдут на поле «Горняк» в городе Кривой Рог. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре «Кривбасс» потерпел поражение от «Колоса» на выезде со счетом 1:2. «Металлист 1925» не сумел определить сильнейшего в противостоянии с киевской «Оболонью» (0:0).

Накануне этого поединка наставники команд – Патрик ван Леувен и Младен Бартулович – определились со стартовыми составами.

Стартовые составы на матч Кривбасс Металлист 1925:

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Конате, Виливальд, Бекавац, Бандейра, Задерака, Твердохлеб, Микитишин, Мендоза, Парако

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Моура, Панченко, Калитвинцев, Антюх, МБа

Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
