Послесловие к фото дня. В День рождения Дзюринца Ярмоленко играл в Харькове

Пожалуй, главным событием старта Украинской Премьер-лиги независимо от того, как завершатся отдельно взятые матчи, стал дебют во вчерашнем матче второго тура между «Рухом» и «Динамо» самого молодого в истории наших чемпионатов футболиста. Игроку львовян Олегу Дзюринцу в момент выхода на поле исполнилось всего 15 лет и 16 дней.

«Рух» проиграл матч на «Украине» 1:5. А после игры было историческое фото старейшего и и самого молодого участников матча – капитана киевлян Андрея Ярмоленко (35 лет, 9 месяцев и 17 дней) и уже упоминавшегося Дзюринца.

Интересно, что дебютировал на уровне высшего дивизиона украинского футбола ныне легендарный Андрей Николаевич Ярмоленко значительно позже, 18-летним: 11 мая 2008-го тогдашний тренер «Динамо» Семин выпустил юношу на поле в матче с «Ворсклой» за восемь минут до его завершения, при счете 1:1. Ярмоленко тогда смог забить победный мяч, первый из 114-ти на протяжении карьеры.

23.07.2010. Ярмоленко играет в Харькове

Матчей в УПЛ Ярмоленко сыграл на сей момент 267. 23 июля 2010-го, когда на Львовщине родился Олег Дзюринец, Андрей Николаевич играл свой 42-й матч за «Динамо» в чемпионатах Украины. Против «Металлиста» в Харькове. Тогда еще не было войны и на трибунах ОСК «Металлист» был аншлаг. 38 600 зрителей согласно официальному протоколу.

В той встрече тренер Газзаев выпустил 20-летнего нападающего в основном составе. В первом тайме Андрей отметился ударом по воротам, неплохой скидкой под удар Огнену Вукоевичу и предупреждением. После перерыва при счете 1:0 в пользу «Металлиста» Пес Ярмоленко заменил, выпустив аргентинца Факундо Бертольо. Киевлянам в итоге удалось переломить ход игры и победить.