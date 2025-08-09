Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Журналист назвал фактор, из-за которого интерес Наполи к Кевину охладел

Итальянский клуб наслышан о проблемах бразильца с мениском

shakhtar.com. Кевин

Переход 22-летнего бразильского вингера «Шахтера» Кевина в «Наполи», о котором итальянские СМИ трубили несколько последних дней, может не состояться.

По данным журналиста Луки Маркетти, в неаполитанском клубе ныне охладели к варианту с подписанием Кевина из-за травмы мениска, которую сейчас залечивает бразилец, вынужденный пропустить первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Панатинаикоса» (0:0).

Ожидается, что «Наполи» в ближайшие дни сосредоточиться на вопросе подписания кого-то из альтернативных вариантов.

Ранее сообщалось, что Кевин может уехать в Италию приблизительно за 35 миллионов евро.

Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli1926
