Журналист назвал фактор, из-за которого интерес Наполи к Кевину охладел
Итальянский клуб наслышан о проблемах бразильца с мениском
Переход 22-летнего бразильского вингера «Шахтера» Кевина в «Наполи», о котором итальянские СМИ трубили несколько последних дней, может не состояться.
По данным журналиста Луки Маркетти, в неаполитанском клубе ныне охладели к варианту с подписанием Кевина из-за травмы мениска, которую сейчас залечивает бразилец, вынужденный пропустить первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против «Панатинаикоса» (0:0).
Ожидается, что «Наполи» в ближайшие дни сосредоточиться на вопросе подписания кого-то из альтернативных вариантов.
Ранее сообщалось, что Кевин может уехать в Италию приблизительно за 35 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья продолжит карьеру в Париже
Мирон Богданович сообщил, почему покинул «Карпаты» в 1999 году