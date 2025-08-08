Другие новости08 августа 2025, 21:07 |
Как выглядит состав самых дорогих игроков, претендующих на Золотой мяч?
Общая стоимость команды составляет 1,018 миллиарда евро
Известный портал Transfermarkt поделился самой дорогой стартовой одиннадцаткой, игроки которой являются кандидатами на «Золотой мяч».
Самым дорогим в составе является испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, рыночная стоимость которого составляет 200 миллионов евро.
Больше всего представителей в символической команде имеет «ПСЖ» – 4 (Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Усман Дембеле).
Общая стоимость состава составила 1,018 миллиарда евро.
Самая дорогая стартовая XI из номинантов на ЗМ 2025
- Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ») – 40 млн евро
- Защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ») – 70 млн, Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 23 млн, Дензел Дюмфрис («Интер») – 35 млн, Ашраф Хакими («ПСЖ») – 80 млн
- Полузащитники: Деклан Райс («Арсенал») – 120 млн, Джуд Беллингем («Реал») – 180 млн
- Нападающие: Рафинья («Барселона») – 90 млн, Килиан Мбаппе («Реал») – 180 млн, Усман Дембеле («ПСЖ») – 90 млн, Ламин Ямаль («Барселона») – 200 млн
