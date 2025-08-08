Как выглядит состав самых дорогих игроков, претендующих на Золотой мяч?

Известный портал Transfermarkt поделился самой дорогой стартовой одиннадцаткой, игроки которой являются кандидатами на «Золотой мяч».

Самым дорогим в составе является испанский нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль, рыночная стоимость которого составляет 200 миллионов евро.

Больше всего представителей в символической команде имеет «ПСЖ» – 4 (Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Усман Дембеле).

Общая стоимость состава составила 1,018 миллиарда евро.

Самая дорогая стартовая XI из номинантов на ЗМ 2025