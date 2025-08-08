Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Нидерланды
08 августа 2025, 19:59 | Обновлено 08 августа 2025, 20:30
Выдающийся нидерландский игрок и тренер празднует день рождения

Луи ван Галу исполнилось 74 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Луи ван Гал

8 августа свой день рождения празднует бывший выдающийся нидерландский игрок и тренер – Луи ван Гал.

Ван Гал на протяжении своей карьеры игрока выступал в составе пяти клубов: «Аякс», «Антверпен», «Телстар», «Спарта» Роттердам и «АЗ». Всего нидерландский полузащитник провел 326 матчей, забил 35 голов и отдал 49 ассистов.

В роли тренера ван Гал возглавлял такие команды, как: АЗ, «Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и сборная Нидерландов. За свою тренерскую карьеру он провел 928 матчей (563 победы, 182 ничьи, 183 поражения) и завоевал 20 трофеев.

Все трофеи Луи ван Гала (как тренер)

  • Лига чемпионов
  • Кубок УЕФА (Лига Европы)
  • Суперкубок УЕФА (2)
  • Чемпионат Испании (2)
  • Кубок Испании
  • Чемпионат Германии
  • Кубок Германии
  • Суперкубок Германии
  • Чемпионат Нидерландов (4)
  • Кубок Нидерландов
  • Суперкубок Нидерландов (3)
  • Кубок Англии
  • Межконтинентальный кубок
