Выдающийся нидерландский игрок и тренер празднует день рождения
Луи ван Галу исполнилось 74 года
8 августа свой день рождения празднует бывший выдающийся нидерландский игрок и тренер – Луи ван Гал.
Ван Гал на протяжении своей карьеры игрока выступал в составе пяти клубов: «Аякс», «Антверпен», «Телстар», «Спарта» Роттердам и «АЗ». Всего нидерландский полузащитник провел 326 матчей, забил 35 голов и отдал 49 ассистов.
В роли тренера ван Гал возглавлял такие команды, как: АЗ, «Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед» и сборная Нидерландов. За свою тренерскую карьеру он провел 928 матчей (563 победы, 182 ничьи, 183 поражения) и завоевал 20 трофеев.
Все трофеи Луи ван Гала (как тренер)
- Лига чемпионов
- Кубок УЕФА (Лига Европы)
- Суперкубок УЕФА (2)
- Чемпионат Испании (2)
- Кубок Испании
- Чемпионат Германии
- Кубок Германии
- Суперкубок Германии
- Чемпионат Нидерландов (4)
- Кубок Нидерландов
- Суперкубок Нидерландов (3)
- Кубок Англии
- Межконтинентальный кубок
Happy birthday to Louis van Gaal, who turns 74 today! 🎉🇳🇱— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 8, 2025
🏆 4 Eredivisie
🏆 3 Cruyff Shield
🏆 2 La Liga
🏆 2 Super Cup
🏆 KNVB Cup
🏆 DFL-Supercup
🏆 Intercontinental Cup
🏆 DFB-Pokal
🏆 Copa del Rey
🏆 FA Cup
🏆 Bundesliga
🏆 UEFA Cup
🏆 Champions League pic.twitter.com/AiDII6cbLq
