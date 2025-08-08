Трансфер за 80 евро. Йоханнес Бе стал футболистом и забил дебютный гол
Именитый норвежский биатлонист сыграл первый матч в составе «Викинга» в шестом дивизионе
Известный норвежский биатлонист Йоханнес Бе решил сменить заснеженную трассу на футбольное поле – спортсмен успешно дебютировал в футболе.
Бе договорился о сотрудничестве с «Викингом», который выступает в шестом по силе норвежском дивизионе. Трансфер биатлониста обошелся в 80 евро – это затраты Норвежской футбольной ассоциации.
В четверг, 7 августа, Бе сыграл в матче чемпионата и помог «Викингу» вырвать вничью с одним из лидерво дивизиона – ФК «Кьельмира». Норвежец записал на свой счет забитый гол.
«Это было весело. Раньше я часто играл в футбол, пока биатлон не забрал все мое время. Надеялся, что мой трансфер будет более дорогим, но где-то ведь нужно начинать свою карьеру», – прокомментировал свой дебют Бе.
