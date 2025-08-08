Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стал известен второй участник Итогового турнира ATP 2025
ATP
Стал известен второй участник Итогового турнира ATP 2025

Янник Синнер вслед за Карлосом Алькарасом пробился на ATP Finals

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии квалифицировался на Итоговый турнир АТР 2025.

Синнер стал вторым участником ATP Finals после испанца Карлоса Алькараса.

В 2025 году Янник набрал 6100 очков. В этом сезоне итальянец выиграл два турнира Grand Slam – Australin Open и Уимблдон. Также Синнер сыграл в финале Мастерса в Риме и решающем поединке Ролан Гаррос.

Синнер выступал на Итоговом турнире ATP в 2021, 2023 и 2024 годах. Он является действующим чемпионом турнира, а в позапрошлом сезоне Янник добрался до финала.

На этой неделе итальянский теннисист поборется на Мастерсе в Цинциннати – в 1/64 он встретится с Даниэлем-Элаи Галаном.

Итоговый турнир АТР пройдет с 9 по 16 ноября в Турине, Италия.

Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
