Стал известен второй участник Итогового турнира ATP 2025
Янник Синнер вслед за Карлосом Алькарасом пробился на ATP Finals
Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии квалифицировался на Итоговый турнир АТР 2025.
Синнер стал вторым участником ATP Finals после испанца Карлоса Алькараса.
В 2025 году Янник набрал 6100 очков. В этом сезоне итальянец выиграл два турнира Grand Slam – Australin Open и Уимблдон. Также Синнер сыграл в финале Мастерса в Риме и решающем поединке Ролан Гаррос.
Синнер выступал на Итоговом турнире ATP в 2021, 2023 и 2024 годах. Он является действующим чемпионом турнира, а в позапрошлом сезоне Янник добрался до финала.
На этой неделе итальянский теннисист поборется на Мастерсе в Цинциннати – в 1/64 он встретится с Даниэлем-Элаи Галаном.
Итоговый турнир АТР пройдет с 9 по 16 ноября в Турине, Италия.
