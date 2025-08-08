Стал известен второй участник Итогового турнира ATP 2025

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Янник Синнер из Италии квалифицировался на Итоговый турнир АТР 2025.

Синнер стал вторым участником ATP Finals после испанца Карлоса Алькараса.

В 2025 году Янник набрал 6100 очков. В этом сезоне итальянец выиграл два турнира Grand Slam – Australin Open и Уимблдон. Также Синнер сыграл в финале Мастерса в Риме и решающем поединке Ролан Гаррос.

Синнер выступал на Итоговом турнире ATP в 2021, 2023 и 2024 годах. Он является действующим чемпионом турнира, а в позапрошлом сезоне Янник добрался до финала.

На этой неделе итальянский теннисист поборется на Мастерсе в Цинциннати – в 1/64 он встретится с Даниэлем-Элаи Галаном.

Итоговый турнир АТР пройдет с 9 по 16 ноября в Турине, Италия.