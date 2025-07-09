Стали известны первые участники Итоговых турниров ATP и WTA 2025 года

6 июля, по итогам четвертьфинальных матче Уимболдона-2025 в нижней части мужской сетки и верхней части женской сетки одиночных разрядов, были определены первые участники Итоговых турниров АТР и WTA в 2025 году.

У мужчин первым на заключительные соревнования сезона квалифицировался звездный испанец Карлос Алькарас. В 2025 году на его счету уже 7040 очков и опережает ближайшего преследователя Янника Синнера на 2640 пунктов. У Синнера – 4400 баллов.

Итоговый турнир АТР пройдет с 9 по 16 ноября в Турине, Италия. Карлос за карьеру дважды принимал участие на ATP Finals. В 2023 году он добрался до полуфинала, а в прошлом сезоне не сумел выйти из группы.

У женщин первой на WTA Finals вышла первая ракетка мира Арина Соболенко. У «нейтралки» – 7395 очков. Второй идет Коко Гауфф из США – 4609 баллов.

На 10-й позиции в LIVE-гонке идет Элина Свитолина – 2371 пункт. В прошлом году порог для попадания на Итоговый турнир был в 4100 очков. Тогда седьмой зашла Чжэн Циньвень, восьмой была Барбора Крейчикова в качестве победительницы турнира Grand Slam (Уимблдона).

Итоговый турнир WTA состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября.

Топ-10 LIVE-гонки на ATP Finals 2025

Топ-10 LIVE-гонки на WTA Finals 2025