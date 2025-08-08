Англия08 августа 2025, 17:42 | Обновлено 08 августа 2025, 17:48
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал контракт с топ-талантом
Нванери получил новый контракт
08 августа 2025, 17:42 | Обновлено 08 августа 2025, 17:48
Клуб АПЛ Арсенал объявил о новом контракте атакующего полузащитника Итана Нванери, который в прошлом сезоне неожиданно пробился в первую команду.
Сообщается, что игрок получил долгосрочный договор. Прошлый контракт истекал летом 2026 года, поэтому клуб оперативно согласовал продление.
В минувшем сезоне 18-летний Нванери забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах.
Ethan Nwaneri has signed a long-term contract with The Arsenal 🤩— Arsenal (@Arsenal) August 8, 2025
