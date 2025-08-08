Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал контракт с топ-талантом
Англия
08 августа 2025, 17:42 | Обновлено 08 августа 2025, 17:48
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал контракт с топ-талантом

Нванери получил новый контракт

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал подписал контракт с топ-талантом
ФК Арсенал

Клуб АПЛ Арсенал объявил о новом контракте атакующего полузащитника Итана Нванери, который в прошлом сезоне неожиданно пробился в первую команду.

Сообщается, что игрок получил долгосрочный договор. Прошлый контракт истекал летом 2026 года, поэтому клуб оперативно согласовал продление.

В минувшем сезоне 18-летний Нванери забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи в 37 матчах.

Арсенал Лондон Итан Нванери продление контракта Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Арсенал Лондон
