Будет громко. Карпаты продали все билеты на матч с Шахтером

Львовские «Карпаты» сообщили о распродаже всех билетов на предстоящий матч против донецкого «Шахтера» во втором туре Украинской Премьер-лиги.

Все средства, которые получат «львы» от продажи билетов, будут направлены на помощь украинским военным.

«Искренне благодарим каждого, кто приобрел билеты. Все средства от продажи билетов и абонементов направляются на помощь Вооруженным Силам Украины», – написала пресс-служба львовского клуба.

Матч между клубами пройдет 10 августа на стадионе «Украина», который был немного изменен. Начало встречи состоится в 18:00.