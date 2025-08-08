Будет громко. Карпаты продали все билеты на матч с Шахтером
Поединок 2-го тура УПЛ состоится 10 августа
Львовские «Карпаты» сообщили о распродаже всех билетов на предстоящий матч против донецкого «Шахтера» во втором туре Украинской Премьер-лиги.
Все средства, которые получат «львы» от продажи билетов, будут направлены на помощь украинским военным.
«Искренне благодарим каждого, кто приобрел билеты. Все средства от продажи билетов и абонементов направляются на помощь Вооруженным Силам Украины», – написала пресс-служба львовского клуба.
Матч между клубами пройдет 10 августа на стадионе «Украина», который был немного изменен. Начало встречи состоится в 18:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джозеф Паркер является обязательным претендентом для Александра
Гиорги Гочолеишвили сезон 2025/26 проведет в «Гамбурге»