Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Будет громко. Карпаты продали все билеты на матч с Шахтером
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 15:24 |
Будет громко. Карпаты продали все билеты на матч с Шахтером

Поединок 2-го тура УПЛ состоится 10 августа

ФК Карпаты

Львовские «Карпаты» сообщили о распродаже всех билетов на предстоящий матч против донецкого «Шахтера» во втором туре Украинской Премьер-лиги.

Все средства, которые получат «львы» от продажи билетов, будут направлены на помощь украинским военным.

«Искренне благодарим каждого, кто приобрел билеты. Все средства от продажи билетов и абонементов направляются на помощь Вооруженным Силам Украины», – написала пресс-служба львовского клуба.

Матч между клубами пройдет 10 августа на стадионе «Украина», который был немного изменен. Начало встречи состоится в 18:00.

Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mastorent
давайте львы, засадите кротам по самые помидоры
Ответить
0
