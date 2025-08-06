Украина. Премьер лига06 августа 2025, 16:56 |
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ФОТО. Карпаты провели обновление легендарного стадиона
Львовский клуб немного приукрасил стадион «Украина»
06 августа 2025, 16:56 |
942
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Львовские «Карпаты», выступающие в Украинской Премьер-лиге, заявили об обновлении известного стадиона «Украина».
По информации пресс-службы клуба, на арене была установлена новая часть кресел, а также обновлен вид информационного табло.
«Мы постепенно обновляем наш стадион, чтобы каждый матч был еще более удобным для вас», – написали в «Карпатах».
Напомним, что в первом туре УПЛ львовский клуб дома уступил «Полесью» со счетом 0:2.
ФОТО. Карпаты провели обновление легендарного стадиона
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Чому ніхто не грає на Арені Львів??
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