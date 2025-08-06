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Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 16:56 |
942
3

ФОТО. Карпаты провели обновление легендарного стадиона

Львовский клуб немного приукрасил стадион «Украина»

06 августа 2025, 16:56 |
942
3
ФОТО. Карпаты провели обновление легендарного стадиона
ФК Карпаты

Львовские «Карпаты», выступающие в Украинской Премьер-лиге, заявили об обновлении известного стадиона «Украина».

По информации пресс-службы клуба, на арене была установлена новая часть кресел, а также обновлен вид информационного табло.

«Мы постепенно обновляем наш стадион, чтобы каждый матч был еще более удобным для вас», – написали в «Карпатах».

Напомним, что в первом туре УПЛ львовский клуб дома уступил «Полесью» со счетом 0:2.

ФОТО. Карпаты провели обновление легендарного стадиона

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Карпаты Львов стадион Украина фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко Источник: ФК Карпаты Львов
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Перший Серед Рівних
Чому ніхто не грає на Арені Львів??
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ash
Які зручні крісла!
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