Львовские «Карпаты», выступающие в Украинской Премьер-лиге, заявили об обновлении известного стадиона «Украина».

По информации пресс-службы клуба, на арене была установлена новая часть кресел, а также обновлен вид информационного табло.

«Мы постепенно обновляем наш стадион, чтобы каждый матч был еще более удобным для вас», – написали в «Карпатах».

Напомним, что в первом туре УПЛ львовский клуб дома уступил «Полесью» со счетом 0:2.

ФОТО. Карпаты провели обновление легендарного стадиона