Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ Полтава – Верес
Матч 2-го тура чемпионата Украины начнется в 15:30
В пятницу, 8 августа, начнется второй тур Украинской Премьер-лиги с поединка «Полтава» – «Верес».
Команды встретятся на стадионе «Звезда» в городе Кропивницкий.
Планируется, что стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
В первом туре Украинской Премьер-лиги «Полтава» проиграла львовскому «Руху» (1:2), тогда как «Верес» не устоял перед киевским «Динамо» – 0:1.
Стартовые составы команд на матч «Полтава» – «Верес»
