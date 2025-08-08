Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 14:27 | Обновлено 08 августа 2025, 14:29
Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ Полтава – Верес

Матч 2-го тура чемпионата Украины начнется в 15:30

Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ Полтава – Верес
УПЛ

В пятницу, 8 августа, начнется второй тур Украинской Премьер-лиги с поединка «Полтава» – «Верес».

Команды встретятся на стадионе «Звезда» в городе Кропивницкий.

Планируется, что стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

В первом туре Украинской Премьер-лиги «Полтава» проиграла львовскому «Руху» (1:2), тогда как «Верес» не устоял перед киевским «Динамо» – 0:1.

Стартовые составы команд на матч «Полтава» – «Верес»

Андрей Витренко
