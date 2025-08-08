Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кривбасс – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Кривбасс
09.08.2025 13:00 - : -
Металлист 1925
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 13:34 | Обновлено 08 августа 2025, 13:35
Кривбасс – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Украинской Премьер-лиги

ФК Кривбасс

В субботу, 9 августа, состоится матч второго тура Украинской Премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Металлистом 1925».

Команды сыграют на стадионе «Горняк» в городе Кривой Рог . Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

