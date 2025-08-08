Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 2-го тура чемпионата Украины Полтава – Верес
Украина. Премьер лига
08 августа 2025, 08:17 | Обновлено 08 августа 2025, 08:24
158
2

Где смотреть онлайн матч 2-го тура чемпионата Украины Полтава – Верес

Поединок Премьер-лиги состоится 8 августа в 15:30 по киевскому времени

08 августа 2025, 08:17 | Обновлено 08 августа 2025, 08:24
158
2
Где смотреть онлайн матч 2-го тура чемпионата Украины Полтава – Верес
СК Полтава

В пятницу, 8 августа, состоится поединок второго тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Полтава» и «Верес».

Матч пройдет на стадионе «Звезда» в городе Кропивницкий. Обе команды впервые встретятся друг с другом в своей истории.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Планируется, что поединок начнется в 15:30 по киевскому времени.

В первом туре Украинской Премьер-лиги «Полтава» проиграла львовскому «Руху» (1:2), тогда как «Верес» не устоял перед киевским «Динамо» – 0:1.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Александрия нацелилась на игрока Шахтера после провального старта сезона
Полтава – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – ЮКСА. 2-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига где смотреть Полтава
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07 августа 2025, 09:40 3
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»

Дерек считает, что Александр должен дать бой Паркеру

Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Футбол | 08 августа 2025, 07:36 3
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала
Григорчук пояснил, почему Лунин не хочет уходить из Реала

Специалист считает, что Андрей может быть основным в королевском клубе

Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 08.08.2025, 07:30
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Футбол | 07.08.2025, 22:58
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07.08.2025, 19:33
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Бояри бухнули сьогодні гра з Рухом
Ответить
+1
aleks19826
Верес в першому турі грав з дінамо і в другому. А не до хєра цих матчів з грандами на початку?????
Ответить
+1
Популярные новости
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
Игрок сборной Украины поставил Шахтеру ультиматум. Он может уйти
06.08.2025, 22:40 9
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
Шовковский просчитался с Пафосом. Почему Динамо проиграло киприотам
06.08.2025, 11:58 137
Футбол
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
Отыграла две подачи на матч! Известна первая финалистка турнира в Монреале
07.08.2025, 04:05 5
Теннис
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
С кем сыграет Свитолина? Жребий тысячника в Цинциннати: соперницы украинок
06.08.2025, 14:53 6
Теннис
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
07.08.2025, 09:53 2
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Ямаль вне топ-3, новый лидер. Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
06.08.2025, 09:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем