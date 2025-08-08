Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 8 августа
WTA
08 августа 2025, 06:47 |
240
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 8 августа

В пятницу на американском тысячнике выступит Юлия Стародубцева

08 августа 2025, 06:47 |
240
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 8 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

8 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.

В пятницу на американском тысячнике из представительниц Украины сыграет только Юлия Стародубцева.

Еще три украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления в Цинциннати со второго круга.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 8 августа

WTA 1000 Цинциннати. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №9. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Юлия Стародубцева Леолия Жанжан [Q]

По теме:
Только одна украинка сыграет в парном разряде турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена первая соперница Костюк на престижном турнире в Цинциннати
Ева Лис стартовала на супертурнире в Цинциннати, вырвав победу у американки
WTA Цинциннати расписание Юлия Стародубцева Леолия Жанжан
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Футбол | 07 августа 2025, 22:57 24
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК
Неплохой задел перед ответной игрой. Полесье разгромило Пакш в ЛК

Подопечные Ротаня уверенно контролировали игру и забили три безответных мяча

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07 августа 2025, 09:53 2
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»

Джаррелл Миллер поделился мнением о потенциальном поединке с чемпионом мира

САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
Футбол | 07.08.2025, 10:24
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
САБО – о звезде Динамо: «От него не осталось ничего, абсолютно ничего»
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 07.08.2025, 19:33
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Шахтер Донецк. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Муж Свитолиной снялся с Мастерса в Цинциннати
Теннис | 08.08.2025, 00:56
Муж Свитолиной снялся с Мастерса в Цинциннати
Муж Свитолиной снялся с Мастерса в Цинциннати
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
Ярмоленко объяснил, почему Динамо сенсационно проиграло Пафосу в ЛЧ
06.08.2025, 08:48 30
Футбол
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
07.08.2025, 00:01
Бокс
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
Заря сообщила о смерти вингера. Ему было всего 25 лет
06.08.2025, 13:06 16
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 2
Футбол
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
Проблемы на поле соперников. Шахтер удержал ничью против Панатинаикоса
07.08.2025, 22:58 105
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем