Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 8 августа
В пятницу на американском тысячнике выступит Юлия Стародубцева
8 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.
В пятницу на американском тысячнике из представительниц Украины сыграет только Юлия Стародубцева.
Еще три украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления в Цинциннати со второго круга.
WTA 1000 Цинциннати. Одиночный разряд, 1/64 финала
Корт №9. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан [Q]
