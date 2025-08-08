8 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати (США) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.

В пятницу на американском тысячнике из представительниц Украины сыграет только Юлия Стародубцева.

Еще три украинские теннисистки Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления в Цинциннати со второго круга.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Цинциннати на 8 августа

WTA 1000 Цинциннати. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №9. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Юлия Стародубцева – Леолия Жанжан [Q]