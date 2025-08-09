Хаби АЛОНСО – игроку Реала: «Ты действительно очень далеко зашел»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо остался приятно впечатлен самоотдачей и работой нападающего Гонсало Гарсии.

«Ты провел свой отпуск в спортзале, ты действительно очень далеко зашел», – сказал Хаби Алонсо.

Гарсия мощно провел клубный чемпионат мира, забив на полях США четыре гола.

Ранее обладатель Лука Модрич в личной беседе с президентом королевского клуба Флорентино Пересом назвал игрока, который сможет его идеально заменить в составе «сливочных». Им стал Арда Гюлер.