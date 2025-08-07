Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Григорчук дал совет Довбику после прихода Гасперини в Рому
Италия
07 августа 2025, 20:14
Григорчук дал совет Довбику после прихода Гасперини в Рому

Украинский тренер верит в успех Артема

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский тренер Роман Григорчук дал совет форварду национальной сборной Украины Артему Довбику после прихода Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера римских «волков».

– Вопрос к вам как к профильному нападающему, за Яремчука и Довбика стоит переживать?

– У них точно все будет хорошо. Самое главное, чтобы для них все складывалось так, чтобы они получали больше игрового времени. Когда нападающий играет и забивает – он счастлив. В этом есть сущность игроков на той позиции. Я счастлив, что у нас есть классные нападающие.

– Вас часто сравнивали с Гасперини по стилистике футбола. Так что с вашей точки зрения на футбол посоветуйте, что нужно Артему, чтобы выиграть конкуренцию у шотландца Фергюсона?

– Если Гасперини будет строить игру, как это было в Аталанте, от форварда требуется много бегать, постоянно висеть на защитнике, больше потратить энергию. Футбол Гасперини лучше для Довбика тем, что он может отобрать мяч, создав для себя больше возможностей для взятия ворот, – сказал Роман.

Ранее сообщалось, что итальянский журналист разнес Довбика

Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Артем Довбик Роман Григорчук Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
SHN
Т.е вот 15 лет игрок играл иначе,а тут раз и начнет бегать?
Ему надо искать команду из 2-й половины таблицы,где играют на форварда. 10 моментов - 2 гола
Ответить
0
