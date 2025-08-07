Григорчук дал совет Довбику после прихода Гасперини в Рому

Известный украинский тренер Роман Григорчук дал совет форварду национальной сборной Украины Артему Довбику после прихода Джан Пьеро Гасперини на должность главного тренера римских «волков».

– Вопрос к вам как к профильному нападающему, за Яремчука и Довбика стоит переживать?

– У них точно все будет хорошо. Самое главное, чтобы для них все складывалось так, чтобы они получали больше игрового времени. Когда нападающий играет и забивает – он счастлив. В этом есть сущность игроков на той позиции. Я счастлив, что у нас есть классные нападающие.

– Вас часто сравнивали с Гасперини по стилистике футбола. Так что с вашей точки зрения на футбол посоветуйте, что нужно Артему, чтобы выиграть конкуренцию у шотландца Фергюсона?

– Если Гасперини будет строить игру, как это было в Аталанте, от форварда требуется много бегать, постоянно висеть на защитнике, больше потратить энергию. Футбол Гасперини лучше для Довбика тем, что он может отобрать мяч, создав для себя больше возможностей для взятия ворот, – сказал Роман.

