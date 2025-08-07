Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандальный экс-игрок Шахтера выйдет в старте Панатинаикоса на матч Q3 ЛЕ
Лига Европы
07 августа 2025, 20:08 |
661
2

Скандальный экс-игрок Шахтера выйдет в старте Панатинаикоса на матч Q3 ЛЕ

Тете начнет первую игру 2-го раунда отбора Лиги Европы с донецкой командой с первых минут

07 августа 2025, 20:08 |
661
2
Скандальный экс-игрок Шахтера выйдет в старте Панатинаикоса на матч Q3 ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

25-летний бразильский хавбек Тете выйдет в стартовом составе Панатинаикоса на первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера.

Поединок состоится на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тете в свое время выступал за горняков. Он присоединился к команде в 2019 году и официально покинул клуб в 2023, перейдя в турецкий Галатасарай, откуда уже потом перебрался в Панатинаикос. Также в 2022–2023 года бразилец играл за французский Лион и английский Лестер на правах аренды из Шахтера.

В футболке Шахтера Тете провел 75 матч и отметился 24 голами. В составе донецкого коллектива он выиграл трофей УПЛ 2018/19 и 2019/20, а также стал обладателем Кубка Украины 2018/19 и Суперкубка Украины 2021.

Тете покинул Шахтер летом 2023. Его переход в Галатасарай был скандальным, так как футболист де-факто в одностороннем порядке расторг контракт с Шахтером, сославшись на Annexe 7 ФИФА. В июле 2025 года Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) постановил, что Галатасарай должен заплатить Шахтеру один миллион евро компенсации за трансфер Тете.

Стартовый состав Панатинаикоса на матч Q3 Лиги Европы против Шахтера:

По теме:
ВИДЕО. Шахтер прибыл на стадион в Афинах на матч против Панатинаикоса
ФОТО. Новый комплект формы: как выглядит раздевалка ШД перед игрой в Афинах
Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом
Тете стартовые составы Шахтер Донецк Панатинаикос Панатинаикос - Шахтер Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Бокс | 07 августа 2025, 00:01 0
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца
Если Усик откажется. Известно, кто будет претендовать на титул украинца

У Паркера будет один из трех соперников

14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава
Футбол | 07 августа 2025, 18:39 0
14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава
14 новичков мало. Клуб Первой лиги продолжит усиление состава

Бабич ждет новичков в составе Ворсклы

Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Бокс | 07.08.2025, 09:53
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Американский супертяж: «Я перееду Усика. У него будут огромные проблемы»
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Футбол | 07.08.2025, 17:55
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
Иордания ответила на просьбу УАФ: «Мы сыграем с россией в москве»
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Футбол | 07.08.2025, 04:17
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
100 млн евро. Хаби Алонсо выбрал идеальную замену Кроосу и Модричу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Катерина Монзуль
Ми вболівальники і вболівальниці улюбленого Шахтаря підтримуємо колишніх гравців,тому що ми справжня дружня сім'я, тому чекаю від Тете хет-трик. 
Ответить
+2
SHN
Просто ПАО умеет покупать. Вот Пафос тоже взял 2-х игроков за 1,6 ляма,которые разорвали ДК.
А наши все гоняются по высшим лигам
Ответить
-2
Популярные новости
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
Усику бросили вызов. Боксер-чемпион хочет боя и обратился на украинском
06.08.2025, 01:52 5
Бокс
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
«Мне противна эта команда». Экс-капитан Динамо – о поражении от Пафоса
06.08.2025, 18:45 3
Футбол
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
Паркер ждет ответ Усика: «Лучше проиграть ему, чем просто получить титул»
06.08.2025, 02:22 4
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
Майк Тайсон назвал единственного боксера, который превзошел его и Усика
06.08.2025, 04:28 1
Бокс
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
05.08.2025, 16:16 74
Футбол
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
Исправлять ситуацию нужно на Кипре. Динамо в Люблине проиграло Пафосу
05.08.2025, 22:58 413
Футбол
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
Трубин выставлен на трансфер. Его хочет купить клуб-чемпион
07.08.2025, 08:37 1
Футбол
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем