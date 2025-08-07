Скандальный экс-игрок Шахтера выйдет в старте Панатинаикоса на матч Q3 ЛЕ

25-летний бразильский хавбек Тете выйдет в стартовом составе Панатинаикоса на первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера.

Поединок состоится на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тете в свое время выступал за горняков. Он присоединился к команде в 2019 году и официально покинул клуб в 2023, перейдя в турецкий Галатасарай, откуда уже потом перебрался в Панатинаикос. Также в 2022–2023 года бразилец играл за французский Лион и английский Лестер на правах аренды из Шахтера.

В футболке Шахтера Тете провел 75 матч и отметился 24 голами. В составе донецкого коллектива он выиграл трофей УПЛ 2018/19 и 2019/20, а также стал обладателем Кубка Украины 2018/19 и Суперкубка Украины 2021.

Тете покинул Шахтер летом 2023. Его переход в Галатасарай был скандальным, так как футболист де-факто в одностороннем порядке расторг контракт с Шахтером, сославшись на Annexe 7 ФИФА. В июле 2025 года Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) постановил, что Галатасарай должен заплатить Шахтеру один миллион евро компенсации за трансфер Тете.

Читайте также: Туран назвал состав Шахтера на первый матч Q3 Лиги Европы с Панатинаикосом

Стартовый состав Панатинаикоса на матч Q3 Лиги Европы против Шахтера: