Скандальный экс-игрок Шахтера выйдет в старте Панатинаикоса на матч Q3 ЛЕ
Тете начнет первую игру 2-го раунда отбора Лиги Европы с донецкой командой с первых минут
25-летний бразильский хавбек Тете выйдет в стартовом составе Панатинаикоса на первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против донецкого Шахтера.
Поединок состоится на Олимпийском стадионе в Афинах, Греция. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Тете в свое время выступал за горняков. Он присоединился к команде в 2019 году и официально покинул клуб в 2023, перейдя в турецкий Галатасарай, откуда уже потом перебрался в Панатинаикос. Также в 2022–2023 года бразилец играл за французский Лион и английский Лестер на правах аренды из Шахтера.
В футболке Шахтера Тете провел 75 матч и отметился 24 голами. В составе донецкого коллектива он выиграл трофей УПЛ 2018/19 и 2019/20, а также стал обладателем Кубка Украины 2018/19 и Суперкубка Украины 2021.
Тете покинул Шахтер летом 2023. Его переход в Галатасарай был скандальным, так как футболист де-факто в одностороннем порядке расторг контракт с Шахтером, сославшись на Annexe 7 ФИФА. В июле 2025 года Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) постановил, что Галатасарай должен заплатить Шахтеру один миллион евро компенсации за трансфер Тете.
Стартовый состав Панатинаикоса на матч Q3 Лиги Европы против Шахтера:
The 11 Greens lining up against Shakhtar Donetsk. ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UEL #SHK pic.twitter.com/EuZ5gpGW9Q— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 7, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Паркера будет один из трех соперников
Бабич ждет новичков в составе Ворсклы
А наши все гоняются по высшим лигам