Риццоли объяснил скандальное удаление легионера Александрии в матче УПЛ
Итальянский специалист похвалил судейскую бригаду, которая работала на матче
Итальянский специалист Никола Риццоли объяснил скандальное удаление легионера «Александрии» Мигеля Кампуша в матче первого тура Украинской Премьер-лиги, где вице-чемпионы УПЛ неожиданно проиграли дебютанту.
«Игрок «Александрии» №26 после обычного игрового столкновения пытался ударить соперника, нанеся удар правой ногой в лицо. Дополнительных объяснений не нужно, ведь видео четко демонстрирует действие, а арбитр (Евгений Цыбулько – прим.) был полностью сосредоточен на эпизоде, не следя за перемещением мяча.
Это позволило ему четко увидеть динамику ситуации и принять правильное решение по извлечению игрока из поля. По указанной причине видеоассистент арбитра провел проверку правильно, без какого-либо вмешательства», – сказал специалист.
