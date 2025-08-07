ФОТО. Шахтер показал стадион в Афинах перед матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом

7 августа донецкий Шахтер проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.

Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния пресс-служба горняков показала, как выглядит арена в Афинах.

Ответная игра между Шахтером и Панатинаикосом запланирована на 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.

