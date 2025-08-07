ФОТО. Шахтер показал стадион в Афинах перед матчем Q3 ЛЕ с Панатинаикосом
Горняки встретятся с греческой командой в первом поединке второго раунда отбора Лиги Европы
7 августа донецкий Шахтер проведет первый матч третьего раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 против греческого Панатинаикоса.
Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Перед стартом противостояния пресс-служба горняков показала, как выглядит арена в Афинах.
Ответная игра между Шахтером и Панатинаикосом запланирована на 14 августа на стадионе имени Хенрика Реймана в городе Краков, Польша.
