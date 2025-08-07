Очередные ассисты от Суареса. Сколько их уже в его активе?
Уругвайский нападающий занимает по этому показателю четвертое место в истории футбола
В матче 3-го тура Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Пумас» со счетом 3:1.
Героем встречи стал Луис Суарес, на счету которого гол и 2 результативные передачи.
Лучшие ассистенты в истории футбола
- 390 – Лионель Месси (Аргентина)
- 354 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
- 353 – Йохан Кройф (Нидерланды)
- 330 – Луис Суарес (Уругвай)
- 319 – Пеле (Бразилия)
- 311 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 305 – Душан Тадич (Сербия)
- 304 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
- 290 – Абе Ленстра (Нидерланды)
- 283 – Луис Фигу (Португалия)
Также свой дебютный гол за «Интер» забил Родриго Де Пауль. На счету аргентинца теперь 3 результативных действия в трех матчах за клуб.
