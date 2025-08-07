Очередные ассисты от Суареса. Сколько их уже в его активе?

В матче 3-го тура Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Пумас» со счетом 3:1.

Героем встречи стал Луис Суарес, на счету которого гол и 2 результативные передачи.

Лучшие ассистенты в истории футбола

390 – Лионель Месси (Аргентина) 354 – Ференц Пушкаш (Венгрия) 353 – Йохан Кройф (Нидерланды) 330 – Луис Суарес (Уругвай) 319 – Пеле (Бразилия) 311 – Кевин Де Брюйне (Бельгия) 305 – Душан Тадич (Сербия) 304 – Анхель Ди Мария (Аргентина) 290 – Абе Ленстра (Нидерланды) 283 – Луис Фигу (Португалия)

Также свой дебютный гол за «Интер» забил Родриго Де Пауль. На счету аргентинца теперь 3 результативных действия в трех матчах за клуб.