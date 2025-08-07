Очередные ассисты от Суареса. Сколько их уже в его активе?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Major League Soccer
07 августа 2025, 13:44 |
99
0

Уругвайский нападающий занимает по этому показателю четвертое место в истории футбола

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

В матче 3-го тура Кубка лиг американский «Интер Майами» победил мексиканский «Пумас» со счетом 3:1.

Героем встречи стал Луис Суарес, на счету которого гол и 2 результативные передачи.

Лучшие ассистенты в истории футбола

  1. 390 – Лионель Месси (Аргентина)
  2. 354 – Ференц Пушкаш (Венгрия)
  3. 353 – Йохан Кройф (Нидерланды)
  4. 330 – Луис Суарес (Уругвай)
  5. 319 – Пеле (Бразилия)
  6. 311 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  7. 305 – Душан Тадич (Сербия)
  8. 304 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
  9. 290 – Абе Ленстра (Нидерланды)
  10. 283 – Луис Фигу (Португалия)

Также свой дебютный гол за «Интер» забил Родриго Де Пауль. На счету аргентинца теперь 3 результативных действия в трех матчах за клуб.

Major League Soccer (MLS) Интер Майами УНАМ Пумас Луис Суарес Родриго Де Пауль
