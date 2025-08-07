Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
07 августа 2025, 13:20 | Обновлено 07 августа 2025, 13:21
Тренер Панатинаикоса: «Мы столкнемся с очень сильной командой»

Руй Витория поделился ожиданиями от матча против «Шахтера»

Тренер Панатинаикоса: «Мы столкнемся с очень сильной командой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Витория

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Руй Витория поделился ожиданиями от первого матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы против донецкого «Шахтера»:

«Я должен быть откровенным. Мы столкнемся с очень хорошей командой. Они выиграли оба матча против «Бешикташа» справедливо. У них есть качественные игроки по всем линиям. Большинство из них играют вместе уже давно и хорошо ладят друг с другом, они создали автоматизм. У них есть качественные бразильские игроки в атаке. На мой взгляд, мы столкнемся с одной из лучших команд на данном этапе, если не с лучшей.

Это реализм. С другой стороны, это никак не умаляет качества нашей команды, что видно по тому, что мы показали в матчах, и по тому, что мы показываем ежедневно на тренировках. Да, «Рейнджерс» выбил нас из Лиги чемпионов, но мы продемонстрировали решимость, качество и несколько других элементов, и это показывает нам, что мы можем квалифицироваться, если исправим некоторые конкретные детали, такие как удача и неэффективность.

Это будет очень сложная игра. Мы говорим о очень сильной команде и линиях, которые хорошо взаимодействуют. Мы должны быть очень сосредоточенными и конкурентоспособными во всех аспектах. Не только в зоне соперника, в борьбе, в тот момент, когда это будет необходимо во всем. Мы должны владеть мячом и не позволять им опускать его в ноги. Мы должны, как и против «Рейнджерс», делать перехваты мяча с высоких позиций, чтобы создать им проблемы».

Матч «Панатинаикос» – «Шахтер» состоится 7 августа в 21:00 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: Gazzetta.gr
