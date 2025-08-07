Голкипер Шахтера прокомментировал потенциальный переход в чемпионат Англии

Голкипер донецкого «Шахтера» Дмитрий Ризнык подтвердил интерес к нему со стороны английского «Сандерленда». Футболист сообщил, что на данный момент продолжает свои выступления в составе «горняков»:

– Да, интерес был, все правильно, могу подтвердить. Но я игрок «Шахтера» и рад этому.

– Вы пропустили только два гола за пять матчей на старте сезона. Как удается держать свои ворота сухими и каковы требования Турана к вратарям?

– Я не хотел бы отвечать на этот вопрос перед игрой. Мы команда: мы вместе обороняемся и вместе атакуем. Этим все сказано.

– В 2005 году «Панатинаикос» выбил «Вислу» Краков из Лиги чемпионов в драматическом и до сих пор противоречивом противостоянии. На этот раз вы играете именно на стадионе «Вислы» против той же греческой команды. Как считаешь, могут ли фанаты «Вислы» помочь «Шахтеру» взять реванш?

– Мы в команде слышали эту историю. Знаем, что произошедшее в 2005-м до сих пор болит многим фанатам «Вислы». И теперь судьба нас свела с «Панатинаикосом», а мы сыграем как раз в Кракове, на том же стадионе им. Реймана.

Мы приехали не просто как команда Украины – мы приехали как друзья Польши, как те, кто уже чувствовал поддержку польских болельщиков в самые сложные моменты.

И сейчас мы хотим обратиться к болельщикам «Вислы»: приходите на стадион, станьте нашими 12-м игроком. Давайте вместе сделаем так, чтобы история имела новую, справедливую концовку, – сказал Ризнык.

7 августа состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встретятся греческий «Панатинаикос» и донецкий «Шахтер». Команды выйдут на поле стадиона «Olympic Stadium of Athens» в греческом городе Афины. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.