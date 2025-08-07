Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, какой клуб может возглавить Пушич после ухода из Шахтера
07 августа 2025, 11:22
Стало известно, какой клуб может возглавить Пушич после ухода из Шахтера

В услугах 53-летнего специалиста заинтересован боснийский «Сараево»

Стало известно, какой клуб может возглавить Пушич после ухода из Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич может продолжить карьеру в чемпионате Боснии и Герцеговины после того, как покинул Премьер-лигу.

В услугах 53-летнего специалиста заинтересован ФК «Сараево», который провалил начало сезона 2025/26. В клубе считают Пушича идеальным кандидатом, чтобы улучшить результаты команды. Кроме того, важным фактором для клуба является то, что тренер родился в городе Мостар и имеет боснийские корни.

«Сараево» вылетел из Лиги конференций – победил румынскую «Униерситатю Крайову» со счетом 2:1, но потом потерпел разгромное поражение (0:4) и покинул еврокубки.

В чемпионате команда сыграла вничью в первом туре, однако пропустила четыре гола.

Пушич возглавлял «Шахтер» с 2023 по 2025 год, во главе которого побеждал в чемпионате Украины, дважды выиграл Кубок и один раз завоевал бронзовые награды Премьер-лиги.

Николай Титюк Источник
Анатолий Бабич
Навряд чи Сараєво задовільнить фінансові амбіції Пушича! Тай й з точки зору іміджу це буде крок назад. Скоріше за все відмовиться 
