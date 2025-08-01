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31.07.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 4 : 0
Сараево
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Лига конференций
01 августа 2025, 05:55 | Обновлено 01 августа 2025, 05:56
383
0

Убедительный камбэк. Румынский клуб с украинцами разгромил Сараево

По «Университету Крайову» сыграли Павел Исенко и Александр Романчук

01 августа 2025, 05:55 | Обновлено 01 августа 2025, 05:56
383
0
Убедительный камбэк. Румынский клуб с украинцами разгромил Сараево
ФК Университаття крайова

В матче второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА встречались румынская Университет Крайова и боснийское «Сараево».

Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Сараево.

В игре, которая происходила в Румынии, боснийский клуб шансов не имел.

По Университету Крайову хет-триком отличился Ассад эль Хамлави, а еще гол на свой счет записал Александру Чикелдеу.

У румын в основном составе вышли два украинца. Голкипер Павел Исенко, отыгравший на ноль и защитник Александр Романчук.

Следующим соперником румынской команды будет словацкий коллекты «Спартак» из Трнавы.

Лига конференций. Квалификационный раунд Q2

Университет Крайова (Румыния) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 4:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Эль Хамлави, 51, 79, 83, Чикилдеу, 68

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Университатя Крайова Сараево Лига конференций Павел Исенко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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