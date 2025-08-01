Убедительный камбэк. Румынский клуб с украинцами разгромил Сараево
По «Университету Крайову» сыграли Павел Исенко и Александр Романчук
В матче второго раунда квалификации Лиги Европы УЕФА встречались румынская Университет Крайова и боснийское «Сараево».
Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу Сараево.
В игре, которая происходила в Румынии, боснийский клуб шансов не имел.
По Университету Крайову хет-триком отличился Ассад эль Хамлави, а еще гол на свой счет записал Александру Чикелдеу.
У румын в основном составе вышли два украинца. Голкипер Павел Исенко, отыгравший на ноль и защитник Александр Романчук.
Следующим соперником румынской команды будет словацкий коллекты «Спартак» из Трнавы.
Лига конференций. Квалификационный раунд Q2
Университет Крайова (Румыния) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 4:0 (первый матч – 1:2)
Голы: Эль Хамлави, 51, 79, 83, Чикилдеу, 68
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