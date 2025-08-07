Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»

Генеральный директор белградской «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал потенциальную дуэль в Лиге чемпионов с киевским «Динамо».

Чемпионы Украины должны одолеть кипрский «Пафос» (первый матч – 0:1), а сербской команде нужно удержать преимущество в противостоянии с польским клубом «Лех» Познань (3:1 в первом поединке).

«Мы – более сильная и качественная команда, чем киевское «Динамо». Если мы хотим играть в Лиге чемпионов, конечно, нам нужно выйти на поле и обыграть этого соперника. Однако сначала «Динамо» нужно пройти «Пафос» – это хорошо организованный клуб, хорошая команда, где много иностранных игроков. Владелец – наш друг Ломакин (Сергей Ломакин, российский миллиардер и бизнесмен – прим).

Я не могу сказать, кто пройдет дальше в паре «Динамо» – «Пафос». На стадии плей-офф не бывает лёгких соперников. На данный момент наши игроки будут полностью сосредоточены на противостоянии с «Лехом». Мы вообще должны запретить им разговаривать на тему раунда плей-офф до окончания противостояния с поляками», – уверен Терзич.