Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»
Лига чемпионов
Црвена Звезда: «Мы – более сильная и качественная команда, чем Динамо Киев»

Генеральный директор сербского клуба Звездан Терзич оценил потенциальный матч с чемпионами Украины

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Црвена Звезда

Генеральный директор белградской «Црвены Звезды» Звездан Терзич прокомментировал потенциальную дуэль в Лиге чемпионов с киевским «Динамо».

Чемпионы Украины должны одолеть кипрский «Пафос» (первый матч – 0:1), а сербской команде нужно удержать преимущество в противостоянии с польским клубом «Лех» Познань (3:1 в первом поединке).

«Мы – более сильная и качественная команда, чем киевское «Динамо». Если мы хотим играть в Лиге чемпионов, конечно, нам нужно выйти на поле и обыграть этого соперника. Однако сначала «Динамо» нужно пройти «Пафос» – это хорошо организованный клуб, хорошая команда, где много иностранных игроков. Владелец – наш друг Ломакин (Сергей Ломакин, российский миллиардер и бизнесмен – прим).

Я не могу сказать, кто пройдет дальше в паре «Динамо» – «Пафос». На стадии плей-офф не бывает лёгких соперников. На данный момент наши игроки будут полностью сосредоточены на противостоянии с «Лехом». Мы вообще должны запретить им разговаривать на тему раунда плей-офф до окончания противостояния с поляками», – уверен Терзич.

Лига чемпионов Црвена Звезда Динамо Киев
Николай Титюк Источник: ФК Црвена Звезда
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
О, как…
Ну надеюсь у динамовцев мотивация будет запредельной 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
saltim
Без индивидуального мастерства,сыгранности и нормального тренера никакие яйца не помогут
Ответить
0
Xvalenok03
Еще киприотов не прошли, а уже политический ажиотаж нагнетают.
Зачем?
Неужели динама просто, по спортивному принципу, соперников обыграть уже не может?
Ответить
0
vitaha33
Динамо повинно обіграти Пафос, щоб потім наказати цих підстилок путіна. Якщо це мужики, і в них є яйця. Якщо ж нема, то відправити в окоп повчитись у тих, в кого вони є
Ответить
0
