Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Арсенал представил третий комплект формы на следующий сезон
Англия
04 августа 2025, 17:32 |
317
1

ФОТО. Арсенал представил третий комплект формы на следующий сезон

«Канониры» совместно с Adidas выпустили новую элегантную экипировку

04 августа 2025, 17:32 |
317
1
ФОТО. Арсенал представил третий комплект формы на следующий сезон
ФК Арсенал

Лондонский «Арсенал» совместно с Adidas официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26.

Новинка выполнена в элегантном белом цвете с бордовыми мини-деталями (полоски на плечах, оформление воротника и рукавов), а также логотипами клуба, бренда Adidas и спонсора. Дизайн сочетает в себе как элементы современности, так и прошлого.

По итогам сезона 2024/25 «Арсенал» в третий раз подряд финишировал вторым в АПЛ, набрав 74 очка (20 побед, 14 ничьих, 4 поражения). Выше расположился только «Ливерпуль» (84 очка).

ФОТО. Третий комплект формы Арсенала на сезон 2025/26

По теме:
Покупали за 78 миллионов. МЮ назвал цену на молодого форварда
Как Сон Хын Мин забивал свои голы в АПЛ?
Экс-игрок Арсенала определился с новым клубом. Его хотела Барселона
фото Арсенал Лондон adidas чемпионат Англии по футболу игровая форма Английская Премьер-лига
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Футбол | 04 августа 2025, 07:44 6
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал

«Вишни» хотели продать футболиста в «Тоттенхэм»

Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 04 августа 2025, 07:06 1
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика

Американец выделил Теренса Кроуфорда

Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Футбол | 03.08.2025, 23:05
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Челси продаст полузащитника в другой клуб АПЛ. Романо подтвердил
Футбол | 04.08.2025, 17:51
Челси продаст полузащитника в другой клуб АПЛ. Романо подтвердил
Челси продаст полузащитника в другой клуб АПЛ. Романо подтвердил
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Футбол | 04.08.2025, 14:17
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Краса у мінімалізмі)
Ответить
0
Популярные новости
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
Луис Энрике определил будущее Сафонова после громкого трансфера
02.08.2025, 22:16 2
Футбол
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 5
Футбол
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 2
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 4
Бокс
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем