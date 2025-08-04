ФОТО. Арсенал представил третий комплект формы на следующий сезон

Лондонский «Арсенал» совместно с Adidas официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26.

Новинка выполнена в элегантном белом цвете с бордовыми мини-деталями (полоски на плечах, оформление воротника и рукавов), а также логотипами клуба, бренда Adidas и спонсора. Дизайн сочетает в себе как элементы современности, так и прошлого.

По итогам сезона 2024/25 «Арсенал» в третий раз подряд финишировал вторым в АПЛ, набрав 74 очка (20 побед, 14 ничьих, 4 поражения). Выше расположился только «Ливерпуль» (84 очка).

ФОТО. Третий комплект формы Арсенала на сезон 2025/26

Arsenal's new third kit is a banger 😮‍💨💧 pic.twitter.com/GYNBGp2fD2 — LiveScore (@livescore) August 4, 2025