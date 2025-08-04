ФОТО. Арсенал представил третий комплект формы на следующий сезон
«Канониры» совместно с Adidas выпустили новую элегантную экипировку
Лондонский «Арсенал» совместно с Adidas официально представил третий комплект формы на сезон 2025/26.
Новинка выполнена в элегантном белом цвете с бордовыми мини-деталями (полоски на плечах, оформление воротника и рукавов), а также логотипами клуба, бренда Adidas и спонсора. Дизайн сочетает в себе как элементы современности, так и прошлого.
По итогам сезона 2024/25 «Арсенал» в третий раз подряд финишировал вторым в АПЛ, набрав 74 очка (20 побед, 14 ничьих, 4 поражения). Выше расположился только «Ливерпуль» (84 очка).
ФОТО. Третий комплект формы Арсенала на сезон 2025/26
Arsenal's new third kit is a banger 😮💨💧 pic.twitter.com/GYNBGp2fD2— LiveScore (@livescore) August 4, 2025
🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Arsenal have dropped their new third kit and it's another BANGER. 🔴⚪️— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 4, 2025
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