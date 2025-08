Экс-форвард Реала, Милана, Бенфики продолжит карьеру в чемпионате Греции

Сербский форвард Лука Йович определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

27-летний футболист и греческий АЕК договорились о сотрудничестве до июня 2027 года. В понедельник, 4 августа, серб прибудет в Грецию для прохождения медосмотра, подписания контракта, после чего состоится официальное объявление о переходе.

В своей карьере Йович играл за мадридский «Реал», «Милан», «Бенфику» и другие клубы. Последним клубом форварда был именно «Милан», где он провел два года. За это время игрок сыграл 48 матчей, забил 14 голов и отдал одну результативную передачу.

С 1 июля Лука находился в статусе свободного агента. АЕК продолжает свои выступления в Лиге конференций, где проведет два матча против кипрского «Ариса» в третьем раунде квалификации.

🚨🇬🇷 Luka Jović to AEK Athens, here we go! Deal in place until June 2027, all agreed.



Jović arrives today in Athens, wanted by director Ribalta — all done as @Marca reports.



It was never a done deal or even close with Oviedo despite reports. ❌ pic.twitter.com/VYzWezFAGQ