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Англия
03 августа 2025, 21:12 | Обновлено 03 августа 2025, 21:13
207
0

Челси приобрел уже полсотни игроков с мая 2022 года

Йоррел Хато став черговим новачком лондонського клубу

03 августа 2025, 21:12 | Обновлено 03 августа 2025, 21:13
207
0
Челси приобрел уже полсотни игроков с мая 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Йоррел Хато стал очередным новичком «Челси». Лондонцы заплатили за 19-летнего голландского защитника «Аякса» 44,18 млн евро.

Интересным фактом является то, что «Челси» приобрел с мая 2022 года уже 50 игроков!

Количество игроков, приобретенных «Челси», с мая 2022 года

  • 17 – 2022/23
  • 12 – 2023/24
  • 13 – 2024/25
  • 8 – 2025/26

Контракт Гато с «Челси» подписан до июня 2032 года.

Новички «Челси» в сезоне 2025/26

  • 63,70 млн евро – Жоау Педру (из Брайтона)
  • 56,00 млн евро – Джейми Гиттенс (из Боруссии Дортмунд)
  • 44,18 млн евро – Джоррел Гато (из Аякса)
  • 35,50 млн евро – Лиам Делап (из Ипсвича)
  • 34,00 млн евро – Эстевао (из Палмейраса)
  • 22,27 млн евро – Дарио Эссуго (из Спортинга)
  • 14,00 млн евро – Мамаду Сарр (из Страсбурга)
  • 10,00 млн евро – Кендри Паес (из Индепендьенте)
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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