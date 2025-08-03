Челси приобрел уже полсотни игроков с мая 2022 года

Йоррел Хато стал очередным новичком «Челси». Лондонцы заплатили за 19-летнего голландского защитника «Аякса» 44,18 млн евро.

Интересным фактом является то, что «Челси» приобрел с мая 2022 года уже 50 игроков!

Количество игроков, приобретенных «Челси», с мая 2022 года

17 – 2022/23

12 – 2023/24

13 – 2024/25

8 – 2025/26

Контракт Гато с «Челси» подписан до июня 2032 года.

Новички «Челси» в сезоне 2025/26

63,70 млн евро – Жоау Педру (из Брайтона)

56,00 млн евро – Джейми Гиттенс (из Боруссии Дортмунд)

44,18 млн евро – Джоррел Гато (из Аякса)

35,50 млн евро – Лиам Делап (из Ипсвича)

34,00 млн евро – Эстевао (из Палмейраса)

22,27 млн евро – Дарио Эссуго (из Спортинга)

14,00 млн евро – Мамаду Сарр (из Страсбурга)

10,00 млн евро – Кендри Паес (из Индепендьенте)