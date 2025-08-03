Челси приобрел уже полсотни игроков с мая 2022 года
Йоррел Хато став черговим новачком лондонського клубу
Йоррел Хато стал очередным новичком «Челси». Лондонцы заплатили за 19-летнего голландского защитника «Аякса» 44,18 млн евро.
Интересным фактом является то, что «Челси» приобрел с мая 2022 года уже 50 игроков!
Количество игроков, приобретенных «Челси», с мая 2022 года
- 17 – 2022/23
- 12 – 2023/24
- 13 – 2024/25
- 8 – 2025/26
Контракт Гато с «Челси» подписан до июня 2032 года.
Новички «Челси» в сезоне 2025/26
- 63,70 млн евро – Жоау Педру (из Брайтона)
- 56,00 млн евро – Джейми Гиттенс (из Боруссии Дортмунд)
- 44,18 млн евро – Джоррел Гато (из Аякса)
- 35,50 млн евро – Лиам Делап (из Ипсвича)
- 34,00 млн евро – Эстевао (из Палмейраса)
- 22,27 млн евро – Дарио Эссуго (из Спортинга)
- 14,00 млн евро – Мамаду Сарр (из Страсбурга)
- 10,00 млн евро – Кендри Паес (из Индепендьенте)
Chelsea have now signed 50 players since BlueCo's takeover in May 2022.— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 3, 2025
22/23 - 17 signed
23/24 - 12 signed
24/25 - 13 signed
25/26 - 8 signed*
Jorrel Hato is the newest Blue ✍️ pic.twitter.com/vrGZgLuJUK
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