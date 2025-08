Челси приобрел уже полсотни игроков с мая 2022 года

Йоррел Хато стал очередным новичком «Челси». Лондонцы заплатили за 19-летнего голландского защитника «Аякса» 44,18 млн евро.

Интересным фактом является то, что «Челси» приобрел с мая 2022 года уже 50 игроков!

Количество игроков, приобретенных «Челси», с мая 2022 года

Контракт Гато с «Челси» подписан до июня 2032 года.

Новички «Челси» в сезоне 2025/26

22/23 - 17 signed

23/24 - 12 signed

24/25 - 13 signed

25/26 - 8 signed*



Jorrel Hato is the newest Blue ✍️