В воскресенье, 3 августа, состоится матч 1 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Кудровка» и «Александрия». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Оболонь-Арена», начало – в 13:00.

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Кудровка

Очевидно, самая неожиданная команда, которая в этом сезоне сыграет в УПЛ, и очередная сельская. Если после выхода в элиту «Колоса» приставку «с.» было немного необычно видеть в контексте того, что это все же элитный дивизион, то последующие примеры «Миная» и «Ингульца» уже приучили нас к тому, что в УПЛ не обязательно будут играть команды из больших городов.

В прошлом сезоне «Кудровка» в первой лиге заняла четвертое место и вышла в плей-офф. Там встретилась с «Ворсклой», которая, как оказалось, имела огромные что игровые, что финансовые проблемы. Как следствие, по итогам серии пенальти после двухматчевого противостояния право играть в элите сенсационно добыла в борьбе команда из черниговского села.

Конечно, клуб усилился перед стартом сезона. Тотовицкий, Безбородько – небезызвестные фамилии (последний, кстати, играл много где, в том числе за «Александрию»), а также пришли в команды Шаповал, Векляк, Морозко, у которых также солидный игровой опыт.

Ну и с «Ингульца» (формально – из «Шахтера») удалось арендовать хавбеков Лосенко и Пушкарева, которые в прошлом году в петровской команде явно выделялись.

Перед стартом сезона «Кудровка» выглядит явным фаворитом на вылет, но мало ли такого было, что откровенные скептики позорилиись?

Александрия

Третий анонс в этом году мне приходится писать, в котором фигурирует «Александрия». И у обоих предыдущих фактически была одна и та же информация – заслуженные серебряные медали предыдущего сезона, уход из команды главного создателя успеха Руслана Ротаня в «Полесье», а также длинный перечень футболистов основы, которые перешли либо в «Полесье», либо в «Металлист 1915».

Те новости были еврокубковыми, но неизвестно, когда снова «Александрия» сыграет на международной арене. В этом же году два поражения от сербского «Партизана» окончили еврокампанию уже на первой стадии. Конечно, будь лучшая реализация (ведь у украинской команды было множество явных голевых моментов) и более адекватное судейство во втором матче, ситуация могла бы быть другой, но кому в футболе нужен сослагательный способ?

Ну и, конечно, команда еще может иметь потери, ведь неизвестно, захотят ли остаться после вылета из еврокубков легионеры, на которых явно спрос. Речь о Безерре, Царе и Кампуше.

На сезон сделаю прогноз, что «Александрия» опустится внутрь таблицы и попытается создать другой игровой стиль.

История встреч

Очевидно, что команды не встречались еще ни разу.

Ориентировочные составы

«Кудровка»: Яшков – Морозко, Сердюк, Векляк, Мельничук – Мачелюк, Матвеев – Ал. Козак, Тотовицкий, Лосенко – Безбородко

«Александрия»: М. Шевченко – Скорко, Кампуш, Беиратче, Ндик – Мышнев, Шостак – Безерра, Ар. Козак, Цара – Матеус

Прогноз на противостояние

Пусть и кадрово обескровлена, однако «Александрия» должен немного улучшить настроение после еврокубковых неудач и уверенно побеждать оппонента.