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  4. ОФИЦИАЛЬНО. К радости Шахтера. Болонья продала вингера в АПЛ
Англия
31 июля 2025, 15:55 |
1424
0

ОФИЦИАЛЬНО. К радости Шахтера. Болонья продала вингера в АПЛ

Дан Ндойе присоединился к «Ноттингем Форесту»

31 июля 2025, 15:55 |
1424
0
ОФИЦИАЛЬНО. К радости Шахтера. Болонья продала вингера в АПЛ
ФК Ноттингем Форест. Дан Ндойе

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании швейцарского вингера итальянской «Болоньи» Дана Ндойе.

Отмечается, что 24-летний вингер подписал с «лесниками» контракт на 5 сезонов.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 42 миллиона евро.

Этот трансфер может помочь заработать донецкому «Шахтеру». Ранее сообщалось, что «Болонья» рассматривает бразильского вингера «горняков» Кевина в качестве замены для швейцарца.

В сезоне 2024/25 Дан Ндойе провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Дан Ндойе Болонья Ноттингем Форест трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: ФК Ноттингем Форест
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