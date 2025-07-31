ОФИЦИАЛЬНО. К радости Шахтера. Болонья продала вингера в АПЛ
Дан Ндойе присоединился к «Ноттингем Форесту»
Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании швейцарского вингера итальянской «Болоньи» Дана Ндойе.
Отмечается, что 24-летний вингер подписал с «лесниками» контракт на 5 сезонов.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 42 миллиона евро.
Этот трансфер может помочь заработать донецкому «Шахтеру». Ранее сообщалось, что «Болонья» рассматривает бразильского вингера «горняков» Кевина в качестве замены для швейцарца.
В сезоне 2024/25 Дан Ндойе провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Now it's official. ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) July 31, 2025
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