Рома может продать Довбика, если получит много денег. Названа круглая сумма
Николо Скира сообщил, что римский клуб за трансфер украинца хочет 40 млн евро
Нападающий сборной Украины Артем Довбик может покинуть Рому в летнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Николо Скира.
По информации инсайдера, итальянский клуб готов рассмотреть предложение, если сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.
Интерес к 27-летнему форварду уже проявили несколько клубов Английской Премьер-лиги.
В прошлом сезоне Довбик забил за Рому 17 мячей в 45 матчах, если учитывать все клубные турниры.
Artem #Dovbyk could be transferable, if #ASRoma receive an important bid (around €40M). Some #PremierLeague’s clubs have asked info for the striker. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 29, 2025
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