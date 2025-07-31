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  4. Рома может продать Довбика, если получит много денег. Названа круглая сумма
Италия
31 июля 2025, 04:59 | Обновлено 31 июля 2025, 05:07
465
0

Рома может продать Довбика, если получит много денег. Названа круглая сумма

Николо Скира сообщил, что римский клуб за трансфер украинца хочет 40 млн евро

31 июля 2025, 04:59 | Обновлено 31 июля 2025, 05:07
465
0
Рома может продать Довбика, если получит много денег. Названа круглая сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может покинуть Рому в летнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации инсайдера, итальянский клуб готов рассмотреть предложение, если сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.

Интерес к 27-летнему форварду уже проявили несколько клубов Английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Довбик забил за Рому 17 мячей в 45 матчах, если учитывать все клубные турниры.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A Николо Скира Серия A чемпионат Италии по футболу
Николай Степанов Источник: Николо Скира
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