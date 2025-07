Рома может продать Довбика, если получит много денег. Названа круглая сумма

Нападающий сборной Украины Артем Довбик может покинуть Рому в летнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации инсайдера, итальянский клуб готов рассмотреть предложение, если сумма трансфера составит около 40 миллионов евро.

Интерес к 27-летнему форварду уже проявили несколько клубов Английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Довбик забил за Рому 17 мячей в 45 матчах, если учитывать все клубные турниры.

Artem #Dovbyk could be transferable, if #ASRoma receive an important bid (around €40M). Some #PremierLeague’s clubs have asked info for the striker. #transfers