Идея с трансфером набирает обороты. Моуриньо хочет звездного украинца

Итальянский журналист Паоло Маркаччи заявил, что турецкий «Фенербахче», тренирующий португальский специалист Жозе Моуриньо, хочет подписать украинского форварда «Роми» Артема Довбика.

«Турция – это возможность для Довбика. Возможно, даже больше для него это «Фенербахче», где сейчас одна из самых влиятельных групп инвесторов.

Но нам нужно понять, насколько Гасперини, видящий его в действии каждый день, ценит или не очень ценит качество Довбика.

Также журналист добавил, что у «Ромы» вариант с продажей украинского форварда набирает обороты, встречая все большую поддержку в клубе и среди болельщиков.

Ранее агент Довбика прокомментировал слухи о трансфере Артема.