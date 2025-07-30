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Турция
30 июля 2025, 17:37 | Обновлено 30 июля 2025, 17:39
1619
0

Идея с трансфером набирает обороты. Моуриньо хочет звездного украинца

Фенербахче хочет подписать Артема Довбика

30 июля 2025, 17:37 | Обновлено 30 июля 2025, 17:39
1619
0
Идея с трансфером набирает обороты. Моуриньо хочет звездного украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский журналист Паоло Маркаччи заявил, что турецкий «Фенербахче», тренирующий португальский специалист Жозе Моуриньо, хочет подписать украинского форварда «Роми» Артема Довбика.

«Турция – это возможность для Довбика. Возможно, даже больше для него это «Фенербахче», где сейчас одна из самых влиятельных групп инвесторов.

Но нам нужно понять, насколько Гасперини, видящий его в действии каждый день, ценит или не очень ценит качество Довбика.

Также журналист добавил, что у «Ромы» вариант с продажей украинского форварда набирает обороты, встречая все большую поддержку в клубе и среди болельщиков.

Ранее агент Довбика прокомментировал слухи о трансфере Артема.

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Жозе Моуриньо Фенербахче Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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