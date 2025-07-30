Идея с трансфером набирает обороты. Моуриньо хочет звездного украинца
Фенербахче хочет подписать Артема Довбика
Итальянский журналист Паоло Маркаччи заявил, что турецкий «Фенербахче», тренирующий португальский специалист Жозе Моуриньо, хочет подписать украинского форварда «Роми» Артема Довбика.
«Турция – это возможность для Довбика. Возможно, даже больше для него это «Фенербахче», где сейчас одна из самых влиятельных групп инвесторов.
Но нам нужно понять, насколько Гасперини, видящий его в действии каждый день, ценит или не очень ценит качество Довбика.
Также журналист добавил, что у «Ромы» вариант с продажей украинского форварда набирает обороты, встречая все большую поддержку в клубе и среди болельщиков.
Ранее агент Довбика прокомментировал слухи о трансфере Артема.
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