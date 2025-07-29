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  4. «Только об этом и думает». Агент Довбика прокомментировал слухи о трансфере
Италия
29 июля 2025, 18:22 |
1267
0

«Только об этом и думает». Агент Довбика прокомментировал слухи о трансфере

Алексей Люндовский – о будущем украинского форварда

29 июля 2025, 18:22 |
1267
0
«Только об этом и думает». Агент Довбика прокомментировал слухи о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Агент украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в другой клуб.

«Артем сосредоточен на подготовке к новому сезону в «Роме». Сейчас он только об этом и думает, и подобные слухи в последние дни только сбивают его с толку», – сказал агент La Roma 24.

В прошлом сезоне Довбик отличился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «Рому». Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что «Рома» уже установила цену на Довбика.

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Алексей Люндовский Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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