«Только об этом и думает». Агент Довбика прокомментировал слухи о трансфере
Алексей Люндовский – о будущем украинского форварда
Агент украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в другой клуб.
«Артем сосредоточен на подготовке к новому сезону в «Роме». Сейчас он только об этом и думает, и подобные слухи в последние дни только сбивают его с толку», – сказал агент La Roma 24.
В прошлом сезоне Довбик отличился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «Рому». Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.
Сообщалось, что «Рома» уже установила цену на Довбика.
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