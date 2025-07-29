«Только об этом и думает». Агент Довбика прокомментировал слухи о трансфере

Агент украинского нападающего римской «Ромы» Артема Довбика Алексей Люндовский прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в другой клуб.

«Артем сосредоточен на подготовке к новому сезону в «Роме». Сейчас он только об этом и думает, и подобные слухи в последние дни только сбивают его с толку», – сказал агент La Roma 24.

В прошлом сезоне Довбик отличился 17 голами и 4 ассистами в 45 матчах за «Рому». Контракт Артема с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Сообщалось, что «Рома» уже установила цену на Довбика.