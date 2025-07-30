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Англия
30 июля 2025, 11:17 |
1321
0

Сандерленд принял окончательное решение о трансфере украинского голкипера

Вместо Дмитрия Ризныка английский клуб подписал Робина Рофса

30 июля 2025, 11:17 |
1321
0
Сандерленд принял окончательное решение о трансфере украинского голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Сандерленд

Английский «Сандерленд» принял окончательное решение о том, кто будет защищать ворота команды в новом сезоне Премьер-лиги.

«Черные коты» были заинтересованы в трансфере голкипера донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка, однако остановили свой выбор на другом вратаре.

Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил в социальных сетях, что английская команда подпишет представителя сборной Нидерландов U-21 Робина Рофса, который выступает в составе «Неймегена».

Стороны провели успешные переговоры, обсудили все детали потенциального трансфера – 30 июля 22-летний футболист прибудет в Англию, чтобы пройти медосмотр. После этого состоится официальное объявление о переходе.

Рофс договорился о сотрудничестве на пять лет, а «Неймеген» получит за этот трансфер 10,5 млн евро и еще 3 в виде бонусов. Таким образом, у «Сандерленда» пропала необходимость подписывать украинского голкипера несмотря на то, что «горняки» были готовы вести переговоры с клубом из Англии.

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Сандерленд Шахтер Донецк чемпионат Нидерландов по футболу НЕК Неймеген Дмитрий Ризнык Дэвид Орнштейн трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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