Сандерленд принял окончательное решение о трансфере украинского голкипера
Вместо Дмитрия Ризныка английский клуб подписал Робина Рофса
Английский «Сандерленд» принял окончательное решение о том, кто будет защищать ворота команды в новом сезоне Премьер-лиги.
«Черные коты» были заинтересованы в трансфере голкипера донецкого «Шахтера» Дмитрия Ризныка, однако остановили свой выбор на другом вратаре.
Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил в социальных сетях, что английская команда подпишет представителя сборной Нидерландов U-21 Робина Рофса, который выступает в составе «Неймегена».
Стороны провели успешные переговоры, обсудили все детали потенциального трансфера – 30 июля 22-летний футболист прибудет в Англию, чтобы пройти медосмотр. После этого состоится официальное объявление о переходе.
Рофс договорился о сотрудничестве на пять лет, а «Неймеген» получит за этот трансфер 10,5 млн евро и еще 3 в виде бонусов. Таким образом, у «Сандерленда» пропала необходимость подписывать украинского голкипера несмотря на то, что «горняки» были готовы вести переговоры с клубом из Англии.
🚨 EXCL: Sunderland reach agreement with NEC Nijmegen to sign Robin Roefs as new No1 goalkeeper. Deal for 22yo Netherlands U21 international €10.5m + €3m add-ons & sell-on to #NECNijmegen. Medical today before joining #SAFC on 5yr contract @TheAthleticFC https://t.co/3CTijE5ZO3— David Ornstein (@David_Ornstein) July 30, 2025
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