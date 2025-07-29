ВИДЕО. 11 лет назад Ливерпуль подписал автора легендарного гола Барселоне
Сумма трансфера на тот момент составила 13 миллионов евро
Ровно 11 лет назад бельгийский нападающий Дивок Ориги стал игроком английского «Ливерпуля».
29 июля 2014 года Ориги, будучи игроком французского «Лилля», перешел в состав «мерсисайдцев». Сумма трансфера на тот момент составляла 13 млн евро.
За свою карьеру в английском гранде Дивок отличился 41 забитым мячом и 17 ассистами в 175 матчах.
Болельщики больше всего запомнили бельгийца благодаря одному из тех голов – победному мячу в ворота «Барселоны», который поставил точку в невероятном камбэке «мерсисайдцев» в тогдашнем полуфинале Лиги чемпионов. После поражения 0:3 в первой встрече, они удивили мир победой 4:0 в ответном матче (4:3 по сумме двух поединков).
ВИДЕО. Легендарный гол Дивока Ориги в ворота Барселоны
📅 On this day, 11 years ago, Divock Origi signed for Liverpool. ✍️🇧🇪— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 29, 2025
The rest is history. ❤️🫠pic.twitter.com/s2mvUhx0WV
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