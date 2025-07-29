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  4. ВИДЕО. 11 лет назад Ливерпуль подписал автора легендарного гола Барселоне
Англия
29 июля 2025, 19:07 |
225
0

ВИДЕО. 11 лет назад Ливерпуль подписал автора легендарного гола Барселоне

Сумма трансфера на тот момент составила 13 миллионов евро

29 июля 2025, 19:07 |
225
0
ВИДЕО. 11 лет назад Ливерпуль подписал автора легендарного гола Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Дивок Ориги

Ровно 11 лет назад бельгийский нападающий Дивок Ориги стал игроком английского «Ливерпуля».

29 июля 2014 года Ориги, будучи игроком французского «Лилля», перешел в состав «мерсисайдцев». Сумма трансфера на тот момент составляла 13 млн евро.

За свою карьеру в английском гранде Дивок отличился 41 забитым мячом и 17 ассистами в 175 матчах.

Болельщики больше всего запомнили бельгийца благодаря одному из тех голов – победному мячу в ворота «Барселоны», который поставил точку в невероятном камбэке «мерсисайдцев» в тогдашнем полуфинале Лиги чемпионов. После поражения 0:3 в первой встрече, они удивили мир победой 4:0 в ответном матче (4:3 по сумме двух поединков).

ВИДЕО. Легендарный гол Дивока Ориги в ворота Барселоны

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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