Бока Хуниорс установил клубный антирекорд

В матче 3-го тура чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» на выезде потерпел поражение от «Уракана» (0:1).

Безвыигрышная серия «Бока Хуниорс» в игровое время достигла 11 матчей. Это стало новым антирекордом клуба.

Безвыигрышная серия Бока Хуниорс в 2025 году в игровое время

Интересным фактом является то, что «Уракан» одержал первую за 31 год домашнюю победу над «Бока Хуниорс». Последний раз они побеждали еще в 1994 году со счетом 3:1.

📉🇸🇪 Boca Juniors acaba de alcanzar la PEOR RACHA DE SU HISTORIA en partidos consecutivos SIN VICTORIAS (11):



❌ 1-2 vs. River Plate.

🟰 1-1 vs. Tigre.

🟰 0-0 (4-2) vs. Lanús.

❌ 0-1 vs. Independiente.

🟰 2-2 vs. Benfica.

❌ 1-2 vs. Bayern Múnich.

🟰 1-1 vs. Auckland City.

🟰… pic.twitter.com/t1cfo3nJPQ