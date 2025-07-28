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  4. Бавария подпишет топового вингера за 75 миллионов. Романо подтвердил
Германия
28 июля 2025, 08:54 |
606
0

Бавария подпишет топового вингера за 75 миллионов. Романо подтвердил

Луис Диас присоединится к мюнхенскому гранду

28 июля 2025, 08:54 |
606
0
Бавария подпишет топового вингера за 75 миллионов. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас станет игроком мюнхенской «Баварии», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли соглашения по переходу 28-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 75 миллионов ерво. В ближайшее время Луис Диас должен пройти медосмотр. Соглашение колумбийца и мюнхенского клуба будет рассчитано на 4 года.

В прошедшем сезоне Луис Диас провел провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» закрывает трансфер топового вингера за солидную сумму.

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Луис Диас Ливерпуль Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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