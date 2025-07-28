Бавария подпишет топового вингера за 75 миллионов. Романо подтвердил
Луис Диас присоединится к мюнхенскому гранду
Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас станет игроком мюнхенской «Баварии», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны достигли соглашения по переходу 28-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 75 миллионов ерво. В ближайшее время Луис Диас должен пройти медосмотр. Соглашение колумбийца и мюнхенского клуба будет рассчитано на 4 года.
В прошедшем сезоне Луис Диас провел провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» закрывает трансфер топового вингера за солидную сумму.
🚨🇨🇴 FC Bayern reach full agreement to sign Luis Diaz from Liverpool, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2025
€75m package agreed and authorization for medical also confirmed from #LFC.
Lucho wanted to leave, Liverpool accept the conditions and Diaz will now sign a four year deal at Bayern.
🔴⚪️✈️ pic.twitter.com/NdHtU33XSX
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