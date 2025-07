Бавария подпишет топового вингера за 75 миллионов. Романо подтвердил

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас станет игроком мюнхенской «Баварии», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны достигли соглашения по переходу 28-летнего футболиста. Сумма трансфера составит 75 миллионов ерво. В ближайшее время Луис Диас должен пройти медосмотр. Соглашение колумбийца и мюнхенского клуба будет рассчитано на 4 года.

В прошедшем сезоне Луис Диас провел провел 50 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 17 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» закрывает трансфер топового вингера за солидную сумму.

