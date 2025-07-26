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  4. В ПСЖ и Борнмута возникли разногласия по поводу Забарного из-за Динамо
Англия
26 июля 2025, 19:24 |
498
0

В ПСЖ и Борнмута возникли разногласия по поводу Забарного из-за Динамо

«Вишни» стоят на своем – цена 70 миллионов евро

26 июля 2025, 19:24 |
498
0
В ПСЖ и Борнмута возникли разногласия по поводу Забарного из-за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

22-летний футболист сборной Украины и английского «Борнмута» центрбек Илья Забарный заинтересовал ряд топовых команд мира.

Украинцем активно интересуется «ПСЖ» – между обоими клубами продолжаются переговоры. Сам Забарный уже согласился на переход. Но «Борнмут» требует 70 миллионов евро, частично для компенсации процента продажи, который принадлежит «Динамо» (25%). Парижане не готовы платить 70 млн.

Сейчас сделка на сумму около 65 миллионов евро плюс бонусы остается возможной. Клубы пытаются договориться.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее сообщалось, что Забарный может помочь «Борнмуту» установить сразу два трансферных рекорда.

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Дмитрий Олейник Источник: X (Twitter)
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