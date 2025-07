Как сыграл Ярмолюк? Бретнфорд и Жил Висенте не сумели определить победителя

25 июля состоялся товарищеский матч, в котором сошлись португальский «Жил Висенте» и английский «Брентфорд». Команды не сумели определить сильнейшего, поединок завершился со счетом 1:1.

На 10-й минуте нападающий португальского клуба Пабло открыл счет, однако спустя восемь минут соперник восстановил паритет. Результативный удар на свой счет записал бразилец Игор Тиаго.

Полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вышел на поле во втором тайме и сыграл 45 минут. До старта нового сезона Премьер-лиги английский клуб запланировал еще два контрольных матча – против КПР (2 августа) и «Боруссии» Менхенгладбах (8 августа).

Товарищеский матч, 25 июля

Жил Висенте (Португалия) – Брентфорд (Англия) – 1:1

Голы: Пабло, 10 – Игор Тиаго, 18

