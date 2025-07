Ровно 25 лет назад произошла одна из самых громких измен в истории футбола

25 лет назад португальский игрок Луиш Фигу официально стал игроком мадридского «Реала».

24 июля 2000 года Фигу, будучи капитаном «Барселоны», перешел в ряды ее принципиального соперника – «Реала». Сумма трансфера в то время составляла 60 млн евро.

За свою карьеру в Испании португалец провел почти одинаковое количество матчей за оба клуба: 249 – за «Барселону», 245 – за «Реал». Лучшую результативность Луиш продемонстрировал в составе «сливочных» (58 Г + 94 А), чем в составе «каталонцев» (45 Г + 91 А).

И за «Барселону», и за «Реал» Фигу провел по пять сезонов (1995-2000, 2000-2005).

