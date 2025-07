Вулверхэмптон подписал лучшего игрока по созданным моментам на КЧС

«Вулверхэмптон» совершил интересный трансфер. Новичком команды стал уже бывший игрок «Флуминенсе» Джон Ариас. Английский клуб заплатил за колумбийца 17 млн евро.

Последние пять трансферов из Флуминенсе в АПЛ

Джон Ариас запомнился своими выступлениями на клубном чемпионате мира. Колумбиец создал больше голевых моментов, чем любой другой игрок на турнире.

Количество созданных голевых моментов на КЧС

🔄Last five transfers from Fluminense to #PremierLeague : ▪️ 🆕JHON ARIAS🆕 ▪️ André ▪️ João Pedro ▪️ Richarlison ▪️ Kenedy #Fluminense #wwfc #Wolves #PL pic.twitter.com/skiWYDac08

Jhon Arias created more chances than any other player at the Club World Cup 🎯🇨🇴



Wolves have got themselves a gem 🐺💎 pic.twitter.com/iaWdSfFheP