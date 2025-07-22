ВИДЕО. Ровно 2 года назад Месси положил шедевр в дебюте за Интер Майами
В своем первом матче за американский клуб аргентинец реализовал штрафной
2 года назад аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал в составе «Интер Майами».
22 июля 2023 года в первом же матче за новую команду аргентинец отметился забитым мячом со штрафного в ворота мексиканского «Крус Асуль» (2:1).
Неделей ранее Месси на правах свободного агента подписал контракт с американским клубом. До этого Лионель был игроком французского «ПСЖ».
За время пребывания в США аргентинский нападающий провел в составе «Интер Майами» 58 поединков, забил 58 голов, отдал 26 ассистов и получил 2 трофея: чемпионат MLS и Кубок Лиг.
ВИДЕО. Гол Месси со штрафного в дебютном матче за Интер Майами
📅 On this day, two years ago, the GOAT did GOAT things on his debut for Inter Miami. 🐐 pic.twitter.com/aoekjZfkS1— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 22, 2025
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