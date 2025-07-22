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  4. ВИДЕО. Ровно 2 года назад Месси положил шедевр в дебюте за Интер Майами
Major League Soccer
22 июля 2025, 21:53 | Обновлено 22 июля 2025, 22:13
337
1

ВИДЕО. Ровно 2 года назад Месси положил шедевр в дебюте за Интер Майами

В своем первом матче за американский клуб аргентинец реализовал штрафной

22 июля 2025, 21:53 | Обновлено 22 июля 2025, 22:13
337
1
ВИДЕО. Ровно 2 года назад Месси положил шедевр в дебюте за Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

2 года назад аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал в составе «Интер Майами».

22 июля 2023 года в первом же матче за новую команду аргентинец отметился забитым мячом со штрафного в ворота мексиканского «Крус Асуль» (2:1).

Неделей ранее Месси на правах свободного агента подписал контракт с американским клубом. До этого Лионель был игроком французского «ПСЖ».

За время пребывания в США аргентинский нападающий провел в составе «Интер Майами» 58 поединков, забил 58 голов, отдал 26 ассистов и получил 2 трофея: чемпионат MLS и Кубок Лиг.

ВИДЕО. Гол Месси со штрафного в дебютном матче за Интер Майами

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Лионель Месси Интер Майами ПСЖ Major League Soccer (MLS) дебют видео в этот день Крус Асуль
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Mark4854590
Час летить просто неймовірно. Наче тільки обговорювали перехід Мессі з ПСЖ, а тут вже два роки минуло
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