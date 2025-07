ВИДЕО. Ровно 2 года назад Месси положил шедевр в дебюте за Интер Майами

2 года назад аргентинский нападающий Лионель Месси дебютировал в составе «Интер Майами».

22 июля 2023 года в первом же матче за новую команду аргентинец отметился забитым мячом со штрафного в ворота мексиканского «Крус Асуль» (2:1).

Неделей ранее Месси на правах свободного агента подписал контракт с американским клубом. До этого Лионель был игроком французского «ПСЖ».

За время пребывания в США аргентинский нападающий провел в составе «Интер Майами» 58 поединков, забил 58 голов, отдал 26 ассистов и получил 2 трофея: чемпионат MLS и Кубок Лиг.

ВИДЕО. Гол Месси со штрафного в дебютном матче за Интер Майами

📅 On this day, two years ago, the GOAT did GOAT things on his debut for Inter Miami. 🐐 pic.twitter.com/aoekjZfkS1